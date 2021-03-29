Улыбка Моргенштерна: стоит ли она своих миллионов?

Рэпер Моргенштерн засиял улыбкой, демонстрируя красивые белые и ровные зубы. Ещё осенью прошлого года музыкант в своём инстаграме признался подписчикам, что недоволен тем, как курение испортило его зубы. В интервью Дудю в ноябре 2020 года он рассказал, что установка протезов обойдётся в два-три миллиона рублей.

— Последняя проблема осталась — это зубки сделать. Сточил я их. Жёлтые они, потому что курю, — сказал рэпер. Моргенштерн призвал своих подписчиков отказаться от вредной привычки. Тогда поклонники решили, что их кумир готовится к преображению.

Фото © Instagram / morgen_shtern

Музыкант рассказал в видео в "Инстаграме" о себе и своём преображении.

— Приветик! Я сегодня не приеду, потому что от наркоза отхожу. Вот, зубы сделал! — говорит рэпер на видео и демонстрирует новые зубы.

Преображение рэпера взял в свои руки стоматолог-хирург и имплантолог Алексей Смирнов. У себя в соцсетях он написал, что рэпер после процедуры не узнает себя.

— Сегодня первый этап огромной, крутой работы, который будет длиться много часов, — рассказывал врач в "Инстаграме". — Алишер будет спать, видеть прекрасные сны, а когда проснётся, не узнает себя, будем держать вас в курсе событий, господа!

Фото © Instagram / morgen_shtern

Стоимость работы специалист называть не стал, но признался, что все этапы будут освещены в соцсети, а там, может быть, промелькнёт и цена процедуры, прибавил врач в разговоре с Лайфом.

Музыкант провёл девять часов под наркозом, пока ему стачивали зубы. В соцсетях Моргенштерн уточнил, что окончательный вариант его улыбки будет позже. А "это пока пластик примерочный".

Почём белоснежная улыбка?

По словам президента Международной ассоциации стоматологов Инны Вирабовой, цена новой улыбки музыканта может составлять от миллиона рублей и выше.

Фото © Instagram / morgen_shtern

— Цена одного винира начинается от 35 тысяч. Это обточить и поставить винир, плюс к этому сам процесс установки, который стоит около 40 тысяч на одну челюсть. Виниров обычно ставят десять на верхнюю и десять на нижнюю челюсти, так как это зона улыбки, — говорит Инна Вирабова. — Значит, цена в районе миллиона плюс временный протез, один час наркоза стоит от 20 тысяч и выше, а рэпер находился под наркозом девять часов. Вот уже и выходит два миллиона.

Специалист уточнила, что подобная работа действительно стоит своих денег из-за сложности процесса. Процедура, в которой принимает участие бригада врачей, включает анестезию, затем обтачивание каждого зуба. До обточки снимаются слепки, создаются модели челюстей и изготавливается временный протез.

— Самое сложное — обточка. Это кропотливая работа — со всех сторон обточить зубы. Виниры — это высокая эстетика, и если они хорошие, значит, врач отличный, — рассказала Инна Вирабова. — У нас в стране много кто делает виниры, но далеко не у всех получается красиво. Очень тяжело добиться того, чтобы работа не выглядела словно подушки от "Орбита" на зубах. Чтобы виниры получались естественно — это искусство.

Мода на зубы

Фото © Instagram / timatiofficial

Инна Вирабова отметила, что желание известного музыканта стать обладателем ослепительной улыбки неудивительно. По её словам, золото и бриллианты в зубах среди рэперов уже не модны.

— В основном рэп-исполнители делают себе белоснежную улыбку. Она называется блич, — пояснила Инна Вирабова. — Неестественно белые зубы цвета фаянса. Кипенно-белый цвет выбран не случайно, а чтобы было видно: дорогая улыбка. Эта мода началась с Тимати и потянула других.

Специалист пояснил, что изначально все виниры белые. Люди пришли к мнению, что естественный белый цвет улыбки выглядит в обычной жизни лучше, чем кипенно-белый. Такая работа всегда намного дороже, и далеко не все специалисты могут её сделать, уточнила эксперт.

— Это действительно круто, когда люди не знают, что у человека установлены виниры от уха до уха. Врачи даже тонируют зубы, чтобы они выглядели естественно, — рассказала Инна Вирабова.

Фишка виниров в том, что они создают вид ровных зубов красивой формы и цвета. У большинства известных людей, чьи лица мелькают на голубом экране, установлены виниры, говорит Инна Вирабова.

Авторы