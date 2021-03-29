Привившийся первой дозой вакцины президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви, который получил первую дозу вакцины от CoViD-19, сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал в "Твиттере".

"У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных CoViD-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю", — написал глава государства.

Он также призвал граждан продолжать соблюдать осторожность. Супруга пакистанского лидера Самина Алви в свою очередь сообщила, что у президента лёгкие симптомы болезни.

Ранее Лайф рассказывал, что коронавирусом заразилась премьер-министр Эстонии. Глава правительства призналась, что не знает, где подхватила инфекцию.

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