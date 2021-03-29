"Работаю в обычном режиме": Беглов рассказал об ощущениях после второй прививки от ковида
В Санкт-Петербург за неделю поступило более 101 тысячи доз препарата.
Фото © VK / Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился второй частью вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции и рассказал об ощущениях.
"Сегодня восьмой день после моей второй инъекции — никаких последствий не ощущаю, работаю в обычном режиме", — написал Беглов на странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам губернатора, на минувшей неделе город принял 101 800 доз вакцины. Беглов призвал всех поставить её, так как много времени это не займёт, зато обезопасит горожан и их близких.
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