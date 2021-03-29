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"Работаю в обычном режиме": Беглов рассказал об ощущениях после второй прививки от ковида

В Санкт-Петербург за неделю поступило более 101 тысячи доз препарата.

29 марта 2021, 15:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/a_beglov?z=photo535438957_456239020/album535438957_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Беглов</a></p>

Фото © VK / Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился второй частью вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции и рассказал об ощущениях.

"Сегодня восьмой день после моей второй инъекции — никаких последствий не ощущаю, работаю в обычном режиме", — написал Беглов на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам губернатора, на минувшей неделе город принял 101 800 доз вакцины. Беглов призвал всех поставить её, так как много времени это не займёт, зато обезопасит горожан и их близких.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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