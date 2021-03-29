Единственным выжившим при крушении вертолёта с богатейшим человеком Чехии оказался известный сноубордист

В крушении вертолёта Eurocopter AS50 неподалёку от города Бьютта на Аляске, США, в результате которого погибло пять человек, в том числе чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, выжил десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом сообщает "Чешское радио".

Как стало известно, в настоящее время Хорват находится в реанимации в больнице города Анкориджа. Его состояние медики оценивают как тяжёлое, но стабильное и не вызывающее опасений.

Крушение вертолёта, на борту которого находились пилот и пятеро пассажиров, произошло в субботу, 27 марта, около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, что примерно в 120 км от Анкориджа. При этом известно, что спасатели прибыли на место лишь спустя три часа после трагедии. Живым был обнаружен только Хорват. Как выяснилось, изначально пассажиры хотели спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолёта.

Ранее Лайф сообщал о крушении вертолёта МЧС над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

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