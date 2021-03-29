Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске.

"Я считаю, что вот этот призыв, во-первых, никакой роли не сыграл и, возможно, даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что вот эти люди призвали. И они просто воздержались. Этот призыв нам помешал", — сказал Тумусов во время беседы с журналистами.