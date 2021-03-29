Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске
Победу одержал единоросс, победитель "Лидеров России" Евгений Григорьев.
Фото © Facebook / Федот Тумусов
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Якутске Федот Тумусов считает, что призыв сторонников Алексея Навального голосовать на досрочных выборах с помощью УГ лишь помешал их кандидату.
Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске.
Видео © Facebook.com/ fedot.tumusov
"Я считаю, что вот этот призыв, во-первых, никакой роли не сыграл и, возможно, даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что вот эти люди призвали. И они просто воздержались. Этот призыв нам помешал", — сказал Тумусов во время беседы с журналистами.
Представителем его партии был Виталий Обедин, который стал вторым, уступив победителю Евгению Григорьеву от "Единой России".
Ранее Лайф сообщал, что в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.
Лента новостей
Выбор редакции
На выборах главы Якутска победил Евгений Григорьев
В Якутии руководителя школьного кружка обвинили в растлении учениц
"Работаю в обычном режиме": Беглов рассказал об ощущениях после второй прививки от ковида
В AliExpress можно будет открывать споры на русском языке
Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже личных фото с возлюбленной
Комментариев: 0