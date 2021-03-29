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Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске

Победу одержал единоросс, победитель "Лидеров России" Евгений Григорьев.

29 марта 2021, 14:49

Фото © Facebook / Федот Тумусов

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Якутске Федот Тумусов считает, что призыв сторонников Алексея Навального голосовать на досрочных выборах с помощью УГ лишь помешал их кандидату.

Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске.

Видео © Facebook.com/ fedot.tumusov

"Я считаю, что вот этот призыв, во-первых, никакой роли не сыграл и, возможно, даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что вот эти люди призвали. И они просто воздержались. Этот призыв нам помешал", — сказал Тумусов во время беседы с журналистами.

Представителем его партии был Виталий Обедин, который стал вторым, уступив победителю Евгению Григорьеву от "Единой России".

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Ранее Лайф сообщал, что в начале января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей отставке. По её словам, пост главы города она была вынуждена покинуть из-за проблем со здоровьем. После отставки Авксентьевой и.о. мэра стал Евгений Григорьев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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