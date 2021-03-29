"Вера, держись!": Россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа — видео

В Свердловской области женщина едва не выпала из окна четвёртого этажа. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

Жительница Асбеста, Свердловская область, чуть не выпала из окна четвёртого этажа. Женщину спас знакомый, который, однако, не сразу смог попасть в подъезд, поэтому ей пришлось держаться изо всех сил, чтобы не сорваться с высоты до его прихода. Видео происшествия опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

По данным сообщества, запись была сделана на улице Ленина, где по неизвестным причинам за окном оказалась женщина. На кадрах видно, что она повисла на руках, держась за подоконник и пытаясь зацепиться ногами за стену многоэтажки. При этом внутри квартиры находился человек, но он никак не помогал россиянке. Как предположили авторы ролика, это был ребёнок.

В то же время внизу у подъезда стоял знакомый женщины (кто именно, неизвестно), который отчаянно кричал: "Вера, держись! Я иду!" Однако ситуация осложнилась тем, что мужчина не сразу смог попасть в подъезд, поэтому несчастной пришлось держаться до его прихода. В результате молодой человек смог затащить женщину в помещение. К счастью, всё закончилось благополучно.

А недавно в Уфе пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил. Пока что ребёнок находится под наблюдением врачей в реанимации.

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