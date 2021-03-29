"К полёту готов!" Космонавт Олег Артемьев привился от ковида и призвал россиян последовать его примеру
После прививки лётчик чувствует себя отлично.
Лётчик-космонавт Олег Артемьев сообщил, что привился против ковида и уже готов вернуться к полётам и к работе на Международной космической станции.
"Для нас, космонавтов, здоровье, безопасность, семья — это самое главное. Поэтому я и мои коллеги уже прошли вакцинацию, чтобы приступить к своему любимому делу", — рассказал он в беседе с RT.
Артемьев добавил, что после прививки отлично себя чувствует. Также космонавт посоветовал россиянам не откладывать в долгий ящик вакцинацию от коронавируса. По его словам, это необходимо не только для того, чтобы защитить себя, но и обезопасить людей вокруг.
Ранее Лайф сообщал, что инженер из Италии прилетел в Москву, чтобы привиться от ковида "Спутником V". Всё дело в том, что у себя на родине мужчина не может получить антикоронавирусную вакцину сейчас, поскольку она предоставляется только пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.
Выбор редакции
"Никому не пожелаю пройти через этот ад": В Самаре врачи спасли коллегу с почти 100-процентным поражением лёгких от ковида
На Украине предложили лишать граждан некоторых прав за отказ от вакцинации
Подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт"
Хуснуллин предсказал исчезновение коммуналок в России к 2030 году
В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга по делу о крупной взятке
Комментариев: 0