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"К полёту готов!" Космонавт Олег Артемьев привился от ковида и призвал россиян последовать его примеру

После прививки лётчик чувствует себя отлично.

29 марта 2021, 14:24

Лётчик-космонавт Олег Артемьев сообщил, что привился против ковида и уже готов вернуться к полётам и к работе на Международной космической станции.

"Для нас, космонавтов, здоровье, безопасность, семья — это самое главное. Поэтому я и мои коллеги уже прошли вакцинацию, чтобы приступить к своему любимому делу", — рассказал он в беседе с RT.

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Артемьев добавил, что после прививки отлично себя чувствует. Также космонавт посоветовал россиянам не откладывать в долгий ящик вакцинацию от коронавируса. По его словам, это необходимо не только для того, чтобы защитить себя, но и обезопасить людей вокруг.

Ранее Лайф сообщал, что инженер из Италии прилетел в Москву, чтобы привиться от ковида "Спутником V". Всё дело в том, что у себя на родине мужчина не может получить антикоронавирусную вакцину сейчас, поскольку она предоставляется только пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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