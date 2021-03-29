Подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт"

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Об этом свидетельствуют данные на сайте государственного реестра лекарственных средств.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза её качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", — цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом.

"Спутник лайт" состоит из одного компонента, а не из двух, как "Спутник V". Эта вакцина поможет быстро сбить пик заболеваемости коронавирусом, кроме того, она будет стоить дешевле, чем старшая версия препарата.

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