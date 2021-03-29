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Шурыгина попала в наркологическую клинику и записала оттуда видео, испугавшие её подписчиков

Сейчас блогерша ведёт прямой репортаж из палаты, но причину госпитализации не называет.

29 марта 2021, 11:56

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Накануне поклонников 21-летней Дианы Шурыгиной ждало неприятное известие — их кумир попал в реабилитационную клинику. Девушка опубликовала серию сториз, где рассказала, что сейчас находится в больнице, где с ней будут работать психологи. По словам Шурыгиной, самочувствие у неё не самое хорошее — блогерше трудно даже разговаривать.

Видео © Instagram / shurygina_vlog

На кадрах видео Диана предстала в неадекватном виде — девушка была одета в пижаму, её волосы были грязными и спутанными, а сама блогерша не могла даже полностью открыть глаза. Она еле выговаривала слова и путалась в них, с трудом фокусируясь на телефоне.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Капец! Состояние было — просто сдохнуть. <...> Слышу по разговору, по себе, что разговариваю как будто под чем-то — таким, после чего хочется есть...

Диана Шурыгина

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

О причинах госпитализации Диана ничего не сообщила, обещая всё раскрыть позже, призналась лишь, что ей дают много таблеток. Однако, учитывая, что в реабилитационной клинике занимаются людьми, страдающими наркотическими и алкогольными зависимостями, поклонники примерно поняли, о чём с девушкой собираются беседовать психологи.

Жертва насилия Диана Шурыгина начала продавать свои обнажённые фото за 1000 рублей

Жертва насилия Диана Шурыгина начала продавать свои обнажённые фото за 1000 рублей

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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