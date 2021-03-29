Шурыгина попала в наркологическую клинику и записала оттуда видео, испугавшие её подписчиков

Накануне поклонников 21-летней Дианы Шурыгиной ждало неприятное известие — их кумир попал в реабилитационную клинику. Девушка опубликовала серию сториз, где рассказала, что сейчас находится в больнице, где с ней будут работать психологи. По словам Шурыгиной, самочувствие у неё не самое хорошее — блогерше трудно даже разговаривать.

Видео © Instagram / shurygina_vlog

На кадрах видео Диана предстала в неадекватном виде — девушка была одета в пижаму, её волосы были грязными и спутанными, а сама блогерша не могла даже полностью открыть глаза. Она еле выговаривала слова и путалась в них, с трудом фокусируясь на телефоне.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Капец! Состояние было — просто сдохнуть. <...> Слышу по разговору, по себе, что разговариваю как будто под чем-то — таким, после чего хочется есть... Диана Шурыгина

Фото © Telegram / Diana Shurygina

О причинах госпитализации Диана ничего не сообщила, обещая всё раскрыть позже, призналась лишь, что ей дают много таблеток. Однако, учитывая, что в реабилитационной клинике занимаются людьми, страдающими наркотическими и алкогольными зависимостями, поклонники примерно поняли, о чём с девушкой собираются беседовать психологи.

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