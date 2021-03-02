Жертва насилия Диана Шурыгина начала продавать свои обнажённые фото за 1000 рублей
Видимо, девушка решила, что не стоит бесплатно выкладывать в Сеть то, на чём можно заработать.
21-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска, которая печально прославилась в 2016 году на всю страну после того, как её изнасиловал одногруппник, в последнее время удивляла своих поклонников тягой к откровенным фото. Девушка выкладывала снимки из ванной в обнажённом виде, позировала у зеркала в нижнем белье, демонстрировала на пляжах и в джакузи маленькие купальники. Всё это она выкладывала в свободный доступ, а теперь решила изменить условия.
Фото © Instagram / shurygina_vlog и Telegram / Diana Shurygina
Недавно в своих сториз Диана сообщила, что завела аккаунт на сайте Onlyfans. Это закрытый сервис для моделей 18+, которые продают свои откровенные фото по подписке. Доступ к снимкам для взрослых Диана откроет за 15 долларов в месяц (около 1100 рублей). В профиле девушка описывает себя как сексуальную блондинку с сильным характером. Она заявляет, что рада поделиться со своими фанатами откровенными фото, а может быть, и не только фото.
С 25 февраля новоиспечённая модель опубликовала уже шесть постов и, судя по всему, останавливаться не планирует. Как к такому виду заработка Дианы относится её парень — миллионер Денис Ребров, пока не ясно. В конце прошлого года Диана увеличила себе грудь и с тех пор стала чаще выкладывать фото топлес или в откровенных нарядах, чтобы продемонстрировать новую фигуру.
Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше
О Диане заговорили на всю страну после того, как она приняла участие не в одном выпуске программы "Пусть говорят", рассказывая, как её изнасиловали на вечеринке. Пьяные студенты праздновали день рождения одного из них, где Сергей и напал на 16-летнюю Диану. Его приговорили к трём годам и трём месяцам тюрьмы, но выпустили спустя год по УДО.
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