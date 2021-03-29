Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Барселоне провели "экспериментальный" концерт на 5 тысяч человек

Все посетители прошли экспресс-тесты на коронавирус и были в масках, но дистанции не придерживались.

29 марта 2021, 12:25

В Барселоне провели музыкальный концерт, на котором присутствовало пять тысяч человек. Он стал очередным экспериментом в попытке понять, можно ли проводить массовые мероприятия во время пандемии, сообщает Reuters.

Отмечается, что перед тем, как попасть на выступление, все зрители сдали экспресс-тест на коронавирус. Люди были в защитных масках, перед входом в зал им измеряли температуру и просили обработать руки санитайзером. Посетителей не заставляли лишь соблюдать социальную дистанцию, что заметно по кадрам с мероприятия.

Проведение концерта было согласовано с властями города. По словам организатора, пойти на выступление для зрителей было даже безопаснее, чем прогуляться по улицам. Уточняется, что у трёх посетителей обнаружили коронавирус во время проверки перед мероприятием, им вернут деньги за билеты.

Клаве Коке запретили материться в Тюмени ради подростков на концерте

Клаве Коке запретили материться в Тюмени ради подростков на концерте

Ранее Лайф рассказывал, что организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм. Мероприятие проходило в первых числах 2021-го.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экс-президента "Барсы" временно отпустили из-под стражи

2 марта, 11:52

"Никому не пожелаю пройти через этот ад": В Самаре врачи спасли коллегу с почти 100-процентным поражением лёгких от ковида

сегодня в 12:40

"Заявление вторично": Сенатор оценила слова Климкина о фундаментальной ошибке Киева по Крыму

сегодня в 12:55

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолёте

сегодня в 13:16
Life

Неизвестный с ножом накинулся на студента у дверей университета в Ярославле

сегодня в 13:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1