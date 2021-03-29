В Барселоне провели "экспериментальный" концерт на 5 тысяч человек

This is what hope looks to me right now. Barcelona tonight, pilot test of 5000 people concert with antigen testing pic.twitter.com/aAypKSK5n8 — Jose Luis de Vicente (@Macroscopist) March 27, 2021

В Барселоне провели музыкальный концерт, на котором присутствовало пять тысяч человек. Он стал очередным экспериментом в попытке понять, можно ли проводить массовые мероприятия во время пандемии, сообщает Reuters.

Отмечается, что перед тем, как попасть на выступление, все зрители сдали экспресс-тест на коронавирус. Люди были в защитных масках, перед входом в зал им измеряли температуру и просили обработать руки санитайзером. Посетителей не заставляли лишь соблюдать социальную дистанцию, что заметно по кадрам с мероприятия.

5,000 attend rock concert in Barcelona after COVID-19 screen https://t.co/mRhaqDozGS pic.twitter.com/hm75DGp59b — Adib Hidayat (@AdibHidayat) March 29, 2021

Проведение концерта было согласовано с властями города. По словам организатора, пойти на выступление для зрителей было даже безопаснее, чем прогуляться по улицам. Уточняется, что у трёх посетителей обнаружили коронавирус во время проверки перед мероприятием, им вернут деньги за билеты.

Ранее Лайф рассказывал, что организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм. Мероприятие проходило в первых числах 2021-го.

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