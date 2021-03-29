Боевик российского режиссёра Найшуллера возглавил американский прокат

Фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов. Об этом написал в понедельник портал Variety. По словам автора заметки, боевик хорошо приняли как зрители, так и критики, однако называть такой старт триумфом в зарубежной прессе всё-таки не спешат, ссылаясь на то, что кинотеатры в Лос-Анджелесе и других городах только начинают "всерьёз открываться" после пандемии.

Кстати, на второй строчке в рейтинге сборов оказался лидер проката предыдущих трёх уик-эндов — мультфильм студии Walt Disney "Райя и последний дракон" ($3,5 млн). Бронза достаётся фильму "Том и Джерри" ($2,5 млн).

"Никто" — это остросюжетный боевик, рассказывающий историю примерного семьянина Хатча Мэнселла, который принимает решение отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Главные роли в ленте исполнили Боб Оденкерк ("Во все тяжкие"), Кристофер Ллойд ("Назад в будущее") и вернувшийся на родину российский актёр Алексей Серебряков. На международном рынке боевик собрал ещё $5 млн. Таким образом, общий мировой доход составил $11,7 млн.

Напомним, российский режиссёр Илья Найшуллер известен работой над сериалом "Барвиха" и фильмом "Хардкор". Кроме того, он снял три клипа группы "Ленинград".

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