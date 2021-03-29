"Их режим паскуден по своей природе": Политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии"

Нет ничего удивительного и сверхъестественного в том, что на Украине активно переписывают статьи в "Википедии". Об этом Лайфу заявил доктор политических наук и профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Черняховский. По его словам, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда". Ранее в раздел "Мосты Украины" в энциклопедии был занесён мост через Керченский пролив.

"То, что украинский режим паскуден по своей природе, он себя вообще вряд ли чем-то может унизить, поскольку дальше падать уже некуда. Чего ещё от них ждать. Они уже объявили, что Королёв (советский учёный, конструктор ракетно-космических систем. — Прим. Лайфа) — украинский конструктор", — пояснил политолог.

По словам эксперта, на Украине давно занимаются переписыванием истории в свою пользу. Например, это заметно даже по тому, как часто там меняются школьные учебники.

А ранее в Сибири разгорелся скандал из-за журналов, которые японский дипломат подарил Минусинскому краеведческому музею. В них Курилы были обозначены как территория Страны восходящего солнца.

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