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"Их режим паскуден по своей природе": Политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии"

Ждать от Киева чего-то другого не стоит, убеждён эксперт.

29 марта 2021, 11:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJd6cO-BMyB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krymsky_bridge</a></p>

Фото © Instagram / krymsky_bridge

Нет ничего удивительного и сверхъестественного в том, что на Украине активно переписывают статьи в "Википедии". Об этом Лайфу заявил доктор политических наук и профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Черняховский. По его словам, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда". Ранее в раздел "Мосты Украины" в энциклопедии был занесён мост через Керченский пролив.

"То, что украинский режим паскуден по своей природе, он себя вообще вряд ли чем-то может унизить, поскольку дальше падать уже некуда. Чего ещё от них ждать. Они уже объявили, что Королёв (советский учёный, конструктор ракетно-космических систем. — Прим. Лайфа) — украинский конструктор", — пояснил политолог.

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По словам эксперта, на Украине давно занимаются переписыванием истории в свою пользу. Например, это заметно даже по тому, как часто там меняются школьные учебники.

А ранее в Сибири разгорелся скандал из-за журналов, которые японский дипломат подарил Минусинскому краеведческому музею. В них Курилы были обозначены как территория Страны восходящего солнца.

Неудобная Русь. Зачем шведы и немцы переписывали историю славян

Неудобная Русь. Зачем шведы и немцы переписывали историю славян

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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