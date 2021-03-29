"Их режим паскуден по своей природе": Политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии"
Ждать от Киева чего-то другого не стоит, убеждён эксперт.
Фото © Instagram / krymsky_bridge
Нет ничего удивительного и сверхъестественного в том, что на Украине активно переписывают статьи в "Википедии". Об этом Лайфу заявил доктор политических наук и профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Черняховский. По его словам, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда". Ранее в раздел "Мосты Украины" в энциклопедии был занесён мост через Керченский пролив.
"То, что украинский режим паскуден по своей природе, он себя вообще вряд ли чем-то может унизить, поскольку дальше падать уже некуда. Чего ещё от них ждать. Они уже объявили, что Королёв (советский учёный, конструктор ракетно-космических систем. — Прим. Лайфа) — украинский конструктор", — пояснил политолог.
По словам эксперта, на Украине давно занимаются переписыванием истории в свою пользу. Например, это заметно даже по тому, как часто там меняются школьные учебники.
А ранее в Сибири разгорелся скандал из-за журналов, которые японский дипломат подарил Минусинскому краеведческому музею. В них Курилы были обозначены как территория Страны восходящего солнца.
Лента новостей
Премия "За верность науке — 2021" найдёт победителей в десяти номинациях
сегодня в 11:35
Москвич нашёл на мусорке 525 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела — видео
сегодня в 11:35
"Больше не уверены в своём превосходстве": В США оценили российские системы электромагнитной борьбы
сегодня в 11:28
Выбор редакции
"Заявление вторично": Сенатор оценила слова Климкина о фундаментальной ошибке Киева по Крыму
"Один из наших любимых": Канадцы в восторге от нового российского мотоцикла Ural
Песков объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали Зеленского
Задушившего 21-летнюю медсестру прямо в больнице реаниматолога арестовали на 2 месяца
Нападающий "Зенита" Дриусси сообщил болельщикам, что летом покинет команду
Комментариев: 0