Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Оплата натурой: снявшая комнату на Арбате модель обвинила неизвестного в попытке изнасилования

В помещение якобы влетел мужчина и начал срывать с девушки нижнее бельё.

29 марта 2021, 11:58
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Москве фотомодель и ведущая заявила в полицию о попытке изнасилования. Как девушка рассказала правоохранителям, покушение на её честь произошло в комнате на Арбате, которую она не так давно арендовала.

В Уфе отложили приговор обвинённому в изнасиловании многодетному отцу — судебное следствие возобновилось

В Уфе отложили приговор обвинённому в изнасиловании многодетному отцу — судебное следствие возобновилось

Несколько дней назад дива нашла объявление о сдаче жилья в престижном районе столицы. Девушку устроили условия проживания, и она заселилась в комнату.

Однако через пару дней, как утверждает ведущая, к ней ворвался некий мужчина и потребовал плату за съёмное жильё. По её словам, незнакомец домогался и даже срывал с неё нижнее бельё. Модель вызвала полицию, и сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Склоняли к сексу и унижали: ещё несколько девушек обвинили известных братьев брейк-дансеров в совращении

Склоняли к сексу и унижали: ещё несколько девушек обвинили известных братьев брейк-дансеров в совращении

А ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке. Мать девушки уверена, что молодые люди всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве школьница отравилась таблетками, пытаясь похудеть к соревнованиям

сегодня в 12:19

В Калининграде курсант покончил с собой после неудачных ставок на тотализаторе

сегодня в 12:59

Задушившего 21-летнюю медсестру прямо в больнице реаниматолога арестовали на 2 месяца

сегодня в 13:05

"Занимаемся постоянно": Путин обсудил с Совбезом борьбу с экологическими преступлениями

сегодня в 13:09

Нападающий "Зенита" Дриусси сообщил болельщикам, что летом покинет команду

сегодня в 13:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1