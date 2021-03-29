Оплата натурой: снявшая комнату на Арбате модель обвинила неизвестного в попытке изнасилования

В Москве фотомодель и ведущая заявила в полицию о попытке изнасилования. Как девушка рассказала правоохранителям, покушение на её честь произошло в комнате на Арбате, которую она не так давно арендовала.

Несколько дней назад дива нашла объявление о сдаче жилья в престижном районе столицы. Девушку устроили условия проживания, и она заселилась в комнату.

Однако через пару дней, как утверждает ведущая, к ней ворвался некий мужчина и потребовал плату за съёмное жильё. По её словам, незнакомец домогался и даже срывал с неё нижнее бельё. Модель вызвала полицию, и сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

А ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке. Мать девушки уверена, что молодые люди всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

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