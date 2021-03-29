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Навальный за две недели в колонии получил уже шесть выговоров

По его словам, ещё около 20 рапортов находятся на рассмотрении. Эта информация пока не подтверждена ФСИН.

29 марта 2021, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Блогер Алексей Навальный в своём инстаграме рассказал о том, как он соблюдает дисциплину в ИК-2 в Покрове. По его словам, в общей сложности за месяц пребывания в колонии и в СИЗО он получил десять выговоров и ещё около 20 рапортов находятся на рассмотрении.

"В моём портфолио плохого парня уже есть: четыре выговора за две недели в СИЗО "Кольчугино" и шесть выговоров за две недели в ИК-2 "Покров", сообщил он и напомнил, что также был признан склонным к побегу.

Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония

Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония

Официально эта информация пока не подтверждена ФСИН.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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