Навальный за две недели в колонии получил уже шесть выговоров

Блогер Алексей Навальный в своём инстаграме рассказал о том, как он соблюдает дисциплину в ИК-2 в Покрове. По его словам, в общей сложности за месяц пребывания в колонии и в СИЗО он получил десять выговоров и ещё около 20 рапортов находятся на рассмотрении.

"В моём портфолио плохого парня уже есть: четыре выговора за две недели в СИЗО "Кольчугино" и шесть выговоров за две недели в ИК-2 "Покров", — сообщил он и напомнил, что также был признан склонным к побегу.

Официально эта информация пока не подтверждена ФСИН.

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