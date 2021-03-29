В Москве школьница отравилась таблетками, пытаясь похудеть к соревнованиям
Сбросить вес с помощью диет ей никак не удавалось, и она приняла мочегонные препараты.
Фото © Pixabay
В Москве 15-летняя девочка наглоталась мочегонных таблеток, чтобы принять участие в соревнованиях по мас-рестлингу определённой весовой категории, но попала в больницу. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что скорую помощь вызвала мама школьницы, когда заметила, что дочь болезненно выглядит, еле держится на ногах и стремительно теряет вес. Девочку доставили в Детскую ГКБ № 13 имени Н.Ф. Филатова, где её в тяжёлом состоянии поместили в реанимационное отделение.
"Несовершеннолетней был поставлен диагноз "острое медикаментозное отравление мочегонными препаратами". Со слов больной, она приняла 35 таблеток с целью похудения", — сообщил источник издания.
Оказалось, что девочка очень хотела принять участие во Всероссийских соревнованиях по мас-рестлингу — бесконтактному виду единоборств родом из Якутии — и стремилась похудеть, чтобы выступить в весовой категории, где у неё будет больше шансов. Школьнице не удавалось сбросить вес с помощью диет, и тогда она решила прибегнуть к медикаментам. Пострадавшей повезло, что ей вовремя оказали помощь.
О случившемся медики сообщили в полицию, там проводят проверку. Также дело взяли на контроль в Следственном комитете.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно выпившего растворитель. В общей сложности малыш пять дней находился в реанимации на грани жизни и смерти.
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