"Никому не пожелаю пройти через этот ад": В Самаре врачи спасли коллегу с почти 100-процентным поражением лёгких от ковида

Врач инфекционного отделения Самарской городской больницы № 4 Игорь Лобода в прошлом году вылечился от коронавируса после почти стопроцентного поражения лёгких, его спасли коллеги. Об этом рассказал сам пациент.

"Началось всё как обычная простуда, обоняние и вкус не пропадали, температуры не было. Первые дни думал, что всё пройдёт и не нужно обращаться в поликлинику", — приводит его слова сайт kp.ru.

По словам Лободы, сначала компьютерная томография показала 20% поражения лёгких, после этого появилась дыхательная недостаточность, и врача перевели в реанимацию, где он пробыл несколько недель. Заведующая инфекционным отделением Оксана Ушмодина и заведующий реанимационным отделением Евгений Попов рассказали, что сложность в лечении заключалась в том, что на тот момент это был один из первых таких случаев. Кроме того, пациентом был медик, однако Лобода чётко следовал всем инструкциям.

"У человека должно быть желание жить и за жизнь бороться, а Игорь Иванович боролся изо всех сил", — рассказали они.

Особенно страшно больному становилось тогда, когда он начинал задыхаться. Также беспокойства добавляла мысль, что электричество может выключиться и аппарат ИВЛ перестанет работать. После того как врача перевели из реанимации, он постоянно ходил в кислородной маске, а когда снимал её, чтобы поесть, появлялась сильная одышка. Лобода также рассказал, что вместе с ним в реанимации лежала женщина, а когда его перевели обратно в инфекционное отделение, она всё ещё оставалась там. Позднее эта пациентка скончалась.

Сейчас врач чувствует себя очень хорошо и продолжает жить обычной жизнью. Но советует следить за своим здоровьем.

"Такого, как пережил, никому не пожелаю. Чтобы не проходить через этот ад, я бы любую прививку сделал!" — поделился Лобода.

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