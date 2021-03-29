"Отрицаем любые нарративы": МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко
Делом может даже заняться СНБО, если соответствующее представление поступит от президента.
Поэт Тарас Шевченко. Фото © Twitter / Тетяна Кобзар
На Украине разразился скандал в связи с тем, что Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества) назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". Это сильно не понравилось МИД Незалежной, который посчитал подобное заявление манипулятивным и дерзким.
Так, 9 марта Российский центр науки и культуры в "Фейсбуке" анонсировал мероприятие по подведению итогов международного творческого конкурса современных поэтов, приурочив его ко дню памяти "русско-украинского поэта Тараса Шевченко". В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что отрицают любые нарративы в отношении Шевченко.
"В связи с манипулятивными и дерзкими притязаниями страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г. Шевченко подчёркиваем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины от гнёта России — не может вызвать никаких сомнений", — приводит ответ ведомства "Радио Свобода"*.
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Уточняется также, что центр науки и культуры является единственным госучреждением России с функциями культурного представительства, а в Москве согласно договору от 1998 года функционирует Национальный культурный центр Украины.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что будут рассматривать вопрос о прекращении деятельности российского центра в Киеве, если подобное представление поступит от президента Владимира Зеленского или другого субъекта законодательной инициативы.
Ранее первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук приписал России стремление "уничтожить" Украину.
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