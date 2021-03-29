США придумали новую статью уголовного кодекса ради скандала с "русским заговором"
В Америке написание постов и рекламы в соцсетях не преследуется по закону.
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США обвиняют некоторые российские компании, например Concord Management and Consulting, во вмешательстве в выборы 2020 года. Однако никаких доказательств спецслужбы предъявить не смогли, а единственными уликами по этому громкому делу стали скриншоты из соцсетей. Но по американскому законодательству написание постов и рекламы на интернет-платформах не преследуется, поэтому Вашингтону пришлось придумать новую формулировку — "Заговор с целью обмана США". Об этом сообщает РИА ФАН.
Отмечается, что экс-агент ФБР, который согласился поделиться информацией, рассказал, как "российская угроза" была выдумана с нуля, а также раскрыл, кто её оплачивает. Агентству удалось заполучить несколько переписок, в которых офицер NED Дилан Майлс-Примаков жалуется на нехватку тем для "раскрутки вмешательства".
А позже, когда поводы для обвинений России закончились, Майлс-Примаков выдвинул предложение о санкциях против РФ. Такие ограничения являются новым инструментом вмешательства США, подчёркивает агентство.
Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.
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