Не платила и хотела заселиться без договора: Лайф узнал подробности "попытки изнасилования" модели в квартире на Арбате

Не платила за жильё и хотела заселиться без договора: Лайф узнал подробности "попытки изнасилования" модели на Арбате. Видео © LIFE

Снявшая комнату на Арбате в Москве модель и ведущая, которая заявила в полицию о попытке изнасилования, не платила за жильё, а заселиться в квартиру хотела по устной договорённости. В домогательствах она обвинила представителя собственницы квартиры, который приехал разобраться в ситуации. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что хозяйка недвижимости живёт в Португалии и занимается туристическим бизнесом, а в квартире обитают две девушки, одна из которых является её старой знакомой и имеет право сдавать помещение другим людям. Так, когда соседкам стало сложно оплачивать аренду, они решили найти себе ещё одну жиличку. На объявление и откликнулась модель.

Девушка приехала в квартиру, чтобы обсудить все детали. Она заявила, что хочет заключить договор только в устной форме, однако документ всё же был составлен, но не подписан. Отмечается, что модель постоянно оттягивала момент оплаты.

Спустя пару дней одна из соседок сообщила собственнице квартиры и её доверенному лицу о ситуации. Последний приехал в квартиру, чтобы спокойно уладить случившееся, но был встречен криками и неадекватными обвинениями.

На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что мужчина пытается попасть в комнату модели, но та постоянно закрывает дверь и кричит, чтобы тот не подходил к ней. Девушка называет его алкашом и заявляет, что "трахаться не будет". В итоге артистка вызвала полицейских, сообщив о попытке изнасилования.

Приехавшие на место правоохранители просмотрели все договоры и документы и велели модели покинуть чужое помещение. Сейчас девушка поселилась в хостеле, но вскоре намерена уехать работать на Кипр.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке. Мать девушки уверена, что молодые люди всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

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