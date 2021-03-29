"Миротворец из Сомали" развёл доверчивую преподавательницу МГИМО почти на 1 млн рублей

Лайф узнал подробности очередной истории интернет-знакомства, которая закончилась разводом на деньги. На этот раз жертвой стала представительница научного сообщества, 47-летняя Светлана Ш., преподающая на одной из языковых кафедр МГИМО.

Обманутая мошенником Светлана. Фото © Соцсети

Женщина познакомилась с мошенником в Facebook. Он наплёл ей с три короба: что является американцем, уроженцем Сиэтла, где у Светланы много знакомых, а сейчас служит в миротворческом контингенте в Сомали. Причём жертва сразу приметила, что её новый друг по переписке вряд ли является урождённым носителем английского языка. Будучи языковедом, Светлана сделала вывод, что имеет дело скорее с уроженцем Нигерии или юго-востока Азии. Свои мысли на этот счёт обманутая женщина озвучила уже в полиции, куда она позже обратилась с заявлением на мошенника, однако ранее её это не смущало.

По информации Лайфа, в середине февраля друг по переписке признался Светлане, что мечтает покинуть военную миссию и ему нужна её помощь. Инструкции были простые: от женщины требовалось написать на предоставленную мошенником электронную почту письмо якобы для его начальства из ООН с просьбой отпустить его в увольнительную. Она так и сделала. Через некоторое время ей пришёл положительный ответ с дополнением, что Светлана, как приглашающая сторона, должна внести на указанный счёт 2580 евро — мол, для завершения необходимых бюрократических процедур по увольнению её друга со службы. Это Светлану тоже не смутило. Вскоре она оформила кредит в банке и перевела деньги по реквизитам, которые прислал ей лжевоенный из Сомали.

Но вот незадача: денег не хватило.

Мужчина снова связался со своей подругой по переписке и попросил перечислить ещё два транша — 237 и 517 тысяч рублей — якобы на дополнительные расходы вроде оформления увольнительной страховки. И преподаватель МГИМО пошла на это, оформив на себя ещё один кредит.

Только после этого Светлана поняла, что её, скорее всего, обманули, и обратилась в полицию. Сам друг по переписке перестал выходить с ней на связь вскоре после получения денег.

Авторы