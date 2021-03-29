Получивший 12 лет колонии экс-футболист Василенко пытался передать Украине комплектующие С-300
В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.
Василий Василенко. Фото © mos-gorsud.ru
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, который получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Таким образом, приговор Мосгорсуда от 7 декабря 2020 года оставлен без изменений и вступил в законную силу.
По данным ФСБ, Василенко собирал секретные данные, касавшиеся Вооружённых сил России, и планировал передать Украине сведения о российских зенитно-ракетных комплексах С-300. Его задержали в конце 2019 года при получении партии комплектующих к С-300 в интересах госконцерна "Укроборонпром". В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.
Напомним, 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Тогда подробности дела не раскрывались.
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