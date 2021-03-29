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Получивший 12 лет колонии экс-футболист Василенко пытался передать Украине комплектующие С-300

В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.

29 марта 2021, 13:28
<p>Василий Василенко. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="https://mos-gorsud.ru/mgs/news/v-moskovskom-gorodskom-sude-oglashen-prigovor-obvinyaemomu-v-shpionazhe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos-gorsud.ru</a></p>

Василий Василенко. Фото © mos-gorsud.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, который получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Таким образом, приговор Мосгорсуда от 7 декабря 2020 года оставлен без изменений и вступил в законную силу.

По данным ФСБ, Василенко собирал секретные данные, касавшиеся Вооружённых сил России, и планировал передать Украине сведения о российских зенитно-ракетных комплексах С-300. Его задержали в конце 2019 года при получении партии комплектующих к С-300 в интересах госконцерна "Укроборонпром". В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.

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Напомним, 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Тогда подробности дела не раскрывались.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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