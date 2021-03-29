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Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолёте

Кабанов извинился за случившееся, пообещав оплатить взыскание.

29 марта 2021, 13:16
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

В отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова, который отказался надеть маску в самолёте, составлен административный протокол. Об этом вице-премьер сообщил телеканалу "Крым 24".

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых можно увидеть, что Кабанов, вопреки требованиям Роспотребнадзора и российских авиационных властей, находился в салоне воздушного судна без защитной маски.

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"В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен админпротокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мной будет исполнено неукоснительно", — сказал вице-премьер Крыма.

А ранее Лайф сообщал, что экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч за участие в несогласованных акциях. При этом свою вину фигурант дела не признал.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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