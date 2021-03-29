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Путин обсудил с Совбезом борьбу с экологическими преступлениями

Глава государства назвал эту тему чрезвычайно важной.

29 марта 2021, 13:09

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин обсудил борьбу по пресечению преступлений в сфере природопользования.

"Мы этим занимаемся постоянно на площадке правительства, и Администрация Президента всё время в курсе происходящих событий, вносит тоже свою лепту в эту работу. Есть и вопросы, связанные с обеспечением правопорядка", — отметил глава государства на оперативном заседании Совета безопасности.

Российский лидер назвал эту тему чрезвычайно важной и очень актуальной с практической точки зрения.

Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России

Путин призвал проводить декарбонизацию без ущерба для России

Ранее Лайф сообщал, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду. Инициативу уже оценили в Greenpeace.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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