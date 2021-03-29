Путин обсудил с Совбезом борьбу с экологическими преступлениями

"Мы этим занимаемся постоянно на площадке правительства, и Администрация Президента всё время в курсе происходящих событий, вносит тоже свою лепту в эту работу. Есть и вопросы, связанные с обеспечением правопорядка", — отметил глава государства на оперативном заседании Совета безопасности.