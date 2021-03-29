Путин обсудил с Совбезом борьбу с экологическими преступлениями
Глава государства назвал эту тему чрезвычайно важной.
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Президент России Владимир Путин обсудил борьбу по пресечению преступлений в сфере природопользования.
"Мы этим занимаемся постоянно на площадке правительства, и Администрация Президента всё время в курсе происходящих событий, вносит тоже свою лепту в эту работу. Есть и вопросы, связанные с обеспечением правопорядка", — отметил глава государства на оперативном заседании Совета безопасности.
Российский лидер назвал эту тему чрезвычайно важной и очень актуальной с практической точки зрения.
Ранее Лайф сообщал, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду. Инициативу уже оценили в Greenpeace.
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