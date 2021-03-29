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Категорий: 18

В Калининграде курсант покончил с собой после неудачных ставок на тотализаторе

С учёбой у парня проблем не было — в вузе он был на хорошем счету.

29 марта 2021, 12:59

Фото © Getty Images

В Калининграде в университете МВД РФ был найден мёртвым 18-летний курсант. Как рассказал источник Лайфа, по предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.

Педагоги не считали молодого человека склонным к суициду, в целом он характеризовался положительно, проходил все тесты, конфликтов с сокурсниками у него не было. По данным нашего источника, у 18-летнего курсанта накопились долги из-за ставок на спорт. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины трагедии.

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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