В Калининграде курсант покончил с собой после неудачных ставок на тотализаторе

В Калининграде в университете МВД РФ был найден мёртвым 18-летний курсант. Как рассказал источник Лайфа, по предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.

Педагоги не считали молодого человека склонным к суициду, в целом он характеризовался положительно, проходил все тесты, конфликтов с сокурсниками у него не было. По данным нашего источника, у 18-летнего курсанта накопились долги из-за ставок на спорт. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины трагедии.