В Калининграде курсант покончил с собой после неудачных ставок на тотализаторе
С учёбой у парня проблем не было — в вузе он был на хорошем счету.
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В Калининграде в университете МВД РФ был найден мёртвым 18-летний курсант. Как рассказал источник Лайфа, по предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.
Педагоги не считали молодого человека склонным к суициду, в целом он характеризовался положительно, проходил все тесты, конфликтов с сокурсниками у него не было. По данным нашего источника, у 18-летнего курсанта накопились долги из-за ставок на спорт. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины трагедии.
Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду.
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