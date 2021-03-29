В Москве арестовали мужчину, склонявшего детей к смертельно опасным прогулкам по крышам

В Подмосковье задержали местного жителя, который склонял детей и подростков через соцсети к так называемому руфингу — смертельно опасным прогулкам по крышам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с 2015 года 32-летний Никита Лебедев за деньги предлагал школьникам вести трансляции или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Отмечается, что он вёл переписки с несовершеннолетними с разных аккаунтов.

Склонявшего детей к прогулкам по крышам россиянина задержали под Москвой. Видео © МВД РФ

"Злоумышленник манипулировал сознанием несовершеннолетних, используя особые приёмы психологического воздействия", — подчеркнула Волк.

В квартире задержанного правоохранители провели обыск и изъяли персональный компьютер, а также мобильный телефон. Данные с устройств подтвердили его причастность к преступлению. В связи с этим против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление пострадавших от действий подозреваемого", — уточнили в МВД.

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