В Москве арестовали мужчину, склонявшего детей к смертельно опасным прогулкам по крышам
Он манипулировал сознанием подростков, втираясь к ним в доверие.
В Подмосковье задержали местного жителя, который склонял детей и подростков через соцсети к так называемому руфингу — смертельно опасным прогулкам по крышам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с 2015 года 32-летний Никита Лебедев за деньги предлагал школьникам вести трансляции или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Отмечается, что он вёл переписки с несовершеннолетними с разных аккаунтов.
Склонявшего детей к прогулкам по крышам россиянина задержали под Москвой. Видео © МВД РФ
"Злоумышленник манипулировал сознанием несовершеннолетних, используя особые приёмы психологического воздействия", — подчеркнула Волк.
В квартире задержанного правоохранители провели обыск и изъяли персональный компьютер, а также мобильный телефон. Данные с устройств подтвердили его причастность к преступлению. В связи с этим против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". На время следствия подозреваемого заключили под стражу.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление пострадавших от действий подозреваемого", — уточнили в МВД.
А ранее в Туве задержали мужчину, перекинувшего гашиш в колонию с помощью арбалета. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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