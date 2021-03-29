Сильный ветер вновь развернул судно Ever Given почти поперёк Суэцкого канала
Ранее в понедельник контейнеровоз удалось снять с мели. Но опять что-то пошло не так.
Фото © ТАСС / dpa
Заблокировавший движение по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперёк водной артерии. Об этом сообщает Reuters. Других подробностей пока нет.
По предварительным данным, сейчас контейнеровоз не на мели и пытается вырулить в нужную сторону, чтобы не создавать пробку.
"Аль-Арабия" уточняет, что судно Ever Given вновь развернуло из-за того, что течение в русле поменяло направление из-за прилива. Попытки отбуксировать его обратно на фарватер приостановлены до тех пор, пока течение вновь не поменяет направление с отливом.
Напомним, что контейнеровоз cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело — ранним утром судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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