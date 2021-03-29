"Заявление вторично": Сенатор оценила слова Климкина о фундаментальной ошибке Киева по Крыму

Фундаментальной ошибкой властей Украины является не то, что кабмин занимается реализацией стратегии по Крыму, а то, что страна отошла от основополагающих принципов создания украинской государственности. Такое мнение Лайфу высказала сенатор Ольга Ковитиди.

"Фундаментальной ошибкой властей Украины является отход от основополагающих принципов создания украинской государственности, в частности от положения декларации о государственном суверенитете Украины, которая гарантировала равноправие всех граждан, всех национальностей, я считаю, что это самая основная, фундаментальная ошибка, которая была допущена украинской властью", — сказала Ковитиди.

Парламентарий считает, что Киеву сначала нужно навести порядок у себя в стране и провести серьёзную работу над ошибками, прежде чем обращать внимание на субъекты РФ.

Она назвала мнение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина вторичным и не достойным для комментария.

"У нас в Крыму душа болит, и мы очень внимательно наблюдаем за всем тем, что происходит на Украине. Это беда, это большая беда. И поэтому сегодня украинский народ должен крепко задуматься о том, к чему привели люди, которые вывели тогда под благим предлогом на майдан", — заявила сенатор.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о планах "выдворить" из Крыма 500 тысяч россиян. Российский сенатор Сергей Цеков ответил на это пословицей, а глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте России Александр Молохов сравнил планы Киева с нашествием рептилоидов.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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