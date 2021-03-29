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Нападающий "Зенита" Дриусси сообщил болельщикам, что летом покинет команду

Правда, агент игрока утверждает, что никаких предложений по нему пока не поступало.

29 марта 2021, 13:03

Фото © Zuma / TASS

Нападающий петербургского "Зенита" Себастьан Дриусси во время стрима на платформе Twitch сообщил поклонникам аргентинского клуба "Ривер Плейт", что летом вернётся в команду. Об этом сообщает издание El Intransigente.

Форвард сине-бело-голубых в ходе трансляции оставил сообщение: "Я вернусь в июне" — и поставил означающий победу смайл.

Впрочем, агент Дриусси Эрнан Берман опроверг данную информацию и сообщил, что ему не поступало каких-либо предложений по нападающему.

"Это неправда, что Дриусси вернётся летом в "Ривер Плейт". Пока он остаётся в "Зените", — подчеркнул Берман.

СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"

СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"

Стоит отметить, что Дриуссии перешёл в "Зенит" в 2017 году именно из "Ривер Плейт". При этом информации о том, что аргентинец может покинуть стан сине-бело-голубых и вернуться обратно, не поступало. Сам футболист признавался, что скучает по "Риверу".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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