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Задушившего 21-летнюю медсестру прямо в больнице реаниматолога арестовали на 2 месяца

К девушке он мог испытывать любовные чувства.

29 марта 2021, 13:05
<p>Коллаж © LIFE, Фото © Соцсети</p>

Коллаж © LIFE, Фото © Соцсети

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской центральной районной больницы в Курской области Андрей Сурагин, задушивший молодую медсестру Ирину Ж. прямо на рабочем месте, заключён под стражу на два месяца.

Как мы уже писали, со слов местных жителей, подозреваемый в жуткой расправе врач выпивал и баловался наркотиками. Не исключено, что к 21-летней Ирине он испытывал любовные чувства.

Спешите жить: пророчество медсестры из Курской области, которую врач задушил прямо в больнице

Спешите жить: пророчество медсестры из Курской области, которую врач задушил прямо в больнице

Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла в Фатежской центральной районной больнице. У мужчины внезапно возникла неприязнь к девушке, он стал её бить и душить руками, в результате чего она умерла. Тело девушки со множественными травмами нашли ночью возле лифтов медучреждения.

Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом

Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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