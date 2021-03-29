Задушившего 21-летнюю медсестру прямо в больнице реаниматолога арестовали на 2 месяца

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской центральной районной больницы в Курской области Андрей Сурагин, задушивший молодую медсестру Ирину Ж. прямо на рабочем месте, заключён под стражу на два месяца.

Как мы уже писали, со слов местных жителей, подозреваемый в жуткой расправе врач выпивал и баловался наркотиками. Не исключено, что к 21-летней Ирине он испытывал любовные чувства.

Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла в Фатежской центральной районной больнице. У мужчины внезапно возникла неприязнь к девушке, он стал её бить и душить руками, в результате чего она умерла. Тело девушки со множественными травмами нашли ночью возле лифтов медучреждения.

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