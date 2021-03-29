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Неизвестный с ножом накинулся на студента в Ярославле. Нападавшего скрутил преподаватель

Другой педагог оказал первую помощь пострадавшему.

29 марта 2021, 13:15
<p>Фото <a href="https://76.ru/text/criminal/2021/03/29/69837419/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">76.RU</a></p>

Фото 76.RU

Днём 29 марта на проходной в здании Ярославского государственного университета неизвестный с ножом набросился на студента. Нападавшего удалось задержать очевидцам, сейчас он передан полиции.

"Подозреваемый житель Ярославля 1988 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевший молодой человек 1998 года рождения госпитализирован", — рассказали Лайфу в УМВД по Ярославской области.

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Как пишет портал 76.ru, первую помощь раненому оказал преподаватель вуза, да и сам студент оказался не промах — он скрутил руку нападавшему и выбил нож.

"[Нападавший] попытался войти в университет, столкнулся с жертвой и нанёс ему удар ножом в живот. Потерпевший парень, насколько я понимаю, занимается единоборствами — он скрутил нападавшему руку и выбил нож... Подошёл наш преподаватель, медик, перевязал рану и удерживал кровь — делал всё грамотно и красиво. Когда мы вышли на улицу, то виновный лежал лицом в землю, его держал другой преподаватель", — рассказали очевидцы.

А ранее в Солнечногорске мужчина жестоко зарезал своего знакомого-подростка. Тело школьника более чем с 30 ножевыми ранениями нашли в одной из квартир подмосковного Солнечногорска. Как сообщал Лайф, погибший встретил своего убийцу на улице, вышел из соцсетей и выключил телефон, после этого близкие ничего не знали о его местонахождении. Обвиняемый в убийстве арестован.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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