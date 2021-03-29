Неизвестный с ножом накинулся на студента в Ярославле. Нападавшего скрутил преподаватель
Другой педагог оказал первую помощь пострадавшему.
Фото 76.RU
Днём 29 марта на проходной в здании Ярославского государственного университета неизвестный с ножом набросился на студента. Нападавшего удалось задержать очевидцам, сейчас он передан полиции.
"Подозреваемый житель Ярославля 1988 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевший молодой человек 1998 года рождения госпитализирован", — рассказали Лайфу в УМВД по Ярославской области.
Как пишет портал 76.ru, первую помощь раненому оказал преподаватель вуза, да и сам студент оказался не промах — он скрутил руку нападавшему и выбил нож.
"[Нападавший] попытался войти в университет, столкнулся с жертвой и нанёс ему удар ножом в живот. Потерпевший парень, насколько я понимаю, занимается единоборствами — он скрутил нападавшему руку и выбил нож... Подошёл наш преподаватель, медик, перевязал рану и удерживал кровь — делал всё грамотно и красиво. Когда мы вышли на улицу, то виновный лежал лицом в землю, его держал другой преподаватель", — рассказали очевидцы.
А ранее в Солнечногорске мужчина жестоко зарезал своего знакомого-подростка. Тело школьника более чем с 30 ножевыми ранениями нашли в одной из квартир подмосковного Солнечногорска. Как сообщал Лайф, погибший встретил своего убийцу на улице, вышел из соцсетей и выключил телефон, после этого близкие ничего не знали о его местонахождении. Обвиняемый в убийстве арестован.
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