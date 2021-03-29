Жительницу Подмосковья не пустили в кафе с ребёнком-инвалидом из-за новой мебели

Жительница подмосковного Одинцова пожаловалась, что её не пустили в шашлычную "Бродвей" вместе с сыном-инвалидом, сославшись на то, что в заведении новая мебель. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы сначала зашли, посмотрели, что есть места, потом подняли коляску, зашли. Они сказали: "Мы обслуживать вас не будем, так как на коляске мы не обслуживаем детей. У нас не хватает места, у нас новая мебель — не будем обслуживать", — поделилась собеседница телеканала.

При этом, отметила женщина, они с сыном уже не в первый раз посещают это кафе, но раньше таких проблем не возникало. Россиянка рассказала, что попыталась выяснить, что изменилось с момента последнего визита. Сотрудники заведения в ответ стали рассказывать о требованиях руководства и новых правилах обслуживания. Жительница Подмосковья написала жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру региона.

Однако у сотрудников кафе немного иная версия развития событий. По их словам, женщине предложили вариант решения проблемы — посадить ребёнка на стул, а коляску оставить на улице. Работники заведения отмечают, что в помещении не так много места и это не позволяет разместить в зале какие-либо средства передвижения. Кроме того, подчеркнули в "Бродвее", ребёнок сидел в обычной коляске, по нему нельзя было определить, является ли он инвалидом. В кафе также принесли извинения за произошедшее.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала случившееся, отметив, что администраторы и официанты, к сожалению, не всегда внимательны и корректны при общении с родителями особенных детей.

"Думаю, это человеческий фактор. Мы подготовим открытое письмо заведениям общепита в Подмосковье, чтобы ещё раз обратить внимание персонала на проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. Бизнес должен брать на себя социальную ответственность, развиваться и создавать доступную среду для людей с особенностями. И речь здесь не только о пандусах. Нужно устранять барьеры в головах", — сказала омбудсмен.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки. Делом уже занимается полиция.

Авторы