Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жительницу Подмосковья не пустили в кафе с ребёнком-инвалидом из-за новой мебели

Однако у сотрудников заведения есть своя версия развития событий.

29 марта 2021, 13:26

Фото © Pixabay

Жительница подмосковного Одинцова пожаловалась, что её не пустили в шашлычную "Бродвей" вместе с сыном-инвалидом, сославшись на то, что в заведении новая мебель. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы сначала зашли, посмотрели, что есть места, потом подняли коляску, зашли. Они сказали: "Мы обслуживать вас не будем, так как на коляске мы не обслуживаем детей. У нас не хватает места, у нас новая мебель — не будем обслуживать", — поделилась собеседница телеканала.

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть медицинскую маску

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть медицинскую маску

При этом, отметила женщина, они с сыном уже не в первый раз посещают это кафе, но раньше таких проблем не возникало. Россиянка рассказала, что попыталась выяснить, что изменилось с момента последнего визита. Сотрудники заведения в ответ стали рассказывать о требованиях руководства и новых правилах обслуживания. Жительница Подмосковья написала жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру региона.

Однако у сотрудников кафе немного иная версия развития событий. По их словам, женщине предложили вариант решения проблемы — посадить ребёнка на стул, а коляску оставить на улице. Работники заведения отмечают, что в помещении не так много места и это не позволяет разместить в зале какие-либо средства передвижения. Кроме того, подчеркнули в "Бродвее", ребёнок сидел в обычной коляске, по нему нельзя было определить, является ли он инвалидом. В кафе также принесли извинения за произошедшее.

"Это неприемлемо": Ивлеева прокомментировала скандальную выходку Инстасамки

"Это неприемлемо": Ивлеева прокомментировала скандальную выходку Инстасамки

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала случившееся, отметив, что администраторы и официанты, к сожалению, не всегда внимательны и корректны при общении с родителями особенных детей.

"Думаю, это человеческий фактор. Мы подготовим открытое письмо заведениям общепита в Подмосковье, чтобы ещё раз обратить внимание персонала на проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. Бизнес должен брать на себя социальную ответственность, развиваться и создавать доступную среду для людей с особенностями. И речь здесь не только о пандусах. Нужно устранять барьеры в головах", — сказала омбудсмен.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки. Делом уже занимается полиция.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Нанёс свыше 30 ударов ножом: в Подмосковье арестовали жестокого убийцу 15-летнего подростка

вчера в 09:56

Мастер яркого пиара и нарушений: чем известен владелец кафе в Нижнем Новгороде, которое разнёс взрыв

26 февраля, 15:55

В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга по делу о крупной взятке

сегодня в 14:31

"Вера, держись!": Россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа — видео

сегодня в 14:30

"Деваться было некуда": Отчим убитой под Курском медсестры раскрыл, что врач давно её домогался

сегодня в 14:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1