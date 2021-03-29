В Счётной палате предложили выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми

Счётная палата РФ предложила выплачивать социальные пособия исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми, как прежде. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности в стране. Соответствующие предложения уже представлены в правительство", — заявил Кудрин.

Кроме того, по словам главы Счётной палаты, в ведомстве изучили все ныне действующие формы поддержки и проанализировали возможность их увеличения или же расширения категории граждан, которые получают пособие. При этом Кудрин отметил, что даже при распространении выплат на детей до 17 лет семьи по-прежнему могут иметь доход ниже уровня бедности, поскольку сумма распределяется на всех членов семьи.

Ранее мы писали, что Минтруд смягчил условия для назначения детских пособий в России. Введённые правила помогут выявить действительно нуждающихся граждан.

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