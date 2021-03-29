Фармацевтический король Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе

Состояние здоровья главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля ухудшается, однако арестованного бизнесмена ещё не перевели из изолятора на Петровке в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом Лайфу рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Он пожаловался нам на сильную одышку, боли в животе и озноб. Он не может спать, потому что, когда ложится, у него начинаются сильные головокружения. В субботу ему вызывали скорую помощь снова. И самое странное, что за все эти дни к нему ни разу не приходил следователь", — заявила она.