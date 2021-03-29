Фармацевтический король Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе
Арестованный бизнесмен испытывает проблемы с дыханием и сном.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Состояние здоровья главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля ухудшается, однако арестованного бизнесмена ещё не перевели из изолятора на Петровке в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом Лайфу рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
"Он пожаловался нам на сильную одышку, боли в животе и озноб. Он не может спать, потому что, когда ложится, у него начинаются сильные головокружения. В субботу ему вызывали скорую помощь снова. И самое странное, что за все эти дни к нему ни разу не приходил следователь", — заявила она.
По словам общественницы, в изоляторе на Петровке, где сейчас находится бизнесмен, нет возможности оказать ему квалифицированную помощь. В связи с этим, по словам Литвинович, нет никакого смысла оставлять там Шпигеля.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Все шестеро фигурантов дела отправлены в СИЗО, однако Шпигелю на суде стало плохо, и его госпитализировали. Решение об аресте ему вынесли только со второго раза.
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