Найшуллер — об успехе своего фильма в США: Во-первых, это хорошее кино

Режиссёр фильма "Никто" Илья Найшуллер рассказал Лайфу, почему его картина бьёт кассовые рекорды и стала лидером американского проката в минувшие выходные.

"Успех проекта заключается в том, что, во-первых, это хорошее кино, что немаловажно. Во-вторых, это кино, которое оставляет очень хорошее послевкусие", — сказал Найшуллер.

По его словам, картина имеет высокий рейтинг среди американских кинокритиков и "фантастический" — у зрителей. Люди же после просмотра фильма выходят из зала с улыбкой и делятся впечатлениями со знакомыми. В этом, по мнению режиссёра, и заключается победа.

Найшуллер также признался, что в основу ленты легла реальная история исполнителя главной роли — актёра Боба Оденкерка, у которого в жизни произошёл неприятный случай. С этой идеей он жил много лет, пока не стал советоваться с Дереком Колстадом, написавшим сценарий к "Джону Уику".

"И Дерек, вдохновившись этой историей, написал по тематике: "А что было бы, если Боб был "непростой" человек?" Дальнейшие планы всегда есть, вопрос, что получится — что не получится. Любой фильм — это всегда очень длительный процесс. Поэтому процессов запущено много, время покажет, что из этого выйдет", — добавил режиссёр.

Напомним, "Никто" — это остросюжетный боевик, рассказывающий историю примерного семьянина Хатча Мэнселла, который принимает решение отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Главные роли в ленте исполнили Боб Оденкерк ("Во все тяжкие"), Кристофер Ллойд ("Назад в будущее") и вернувшийся на родину российский актёр Алексей Серебряков. На международном рынке боевик собрал ещё $5 млн. Таким образом, общий мировой доход составил $11,7 млн.

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