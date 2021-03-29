Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело на Тихановскую за подготовку к теракту

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, ушедших в отставку на фоне протестов 2020 года, за подготовку акта терроризма. Об этом сообщает БелТА.

"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов", — сказал генпрокурор страны Андрей Швед.

По его словам, задержанный житель Пинского района Брестской области 35-летний Вячеслав Малейчук дал показания об организаторах и участниках теракта.

Согласно материалам проверки, в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Ранее в КГБ Белоруссии доложили Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране. В докладе отмечался "рост террористических угроз с территории соседней республики, как правило, с сопредельных государств". Острый период планировался как раз на промежуток с 25 по 27 марта.

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