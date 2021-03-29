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Хуснуллин предсказал исчезновение коммуналок в России к 2030 году

На смену им придут индивидуальные квартиры.

29 марта 2021, 14:37
<p>Марат Хуснуллин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко</p>

Марат Хуснуллин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

К 2030 году коммунальные квартиры в России могут исчезнуть, им на смену придёт индивидуальное жильё. Об этом в интервью программе "Познер" на Первом канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Думаю, больший объём коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры (либо в аренду, либо в собственность) будет решён к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем", — ответил Хуснуллин на вопрос, когда в стране перестанут существовать коммунальные квартиры и каждый человек будет жить отдельно в собственном или съёмном жилье.

Коммуналки в Петербурге начнут расселять по новым правилам. Адвокат раскрыла нюансы

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Ранее Хуснуллин сообщал, что к 2030 году в России планируется построить более миллиарда квадратных метров жилья, причём каждый пятый метр должен стать новым.

Ранее Лайф рассказал, как купить квартиру и не платить по чужим долгам. Они могут привести к последующему длительному разбирательству и даже отключению от коммунальных услуг.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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