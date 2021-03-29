Хуснуллин предсказал исчезновение коммуналок в России к 2030 году
На смену им придут индивидуальные квартиры.
Марат Хуснуллин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
К 2030 году коммунальные квартиры в России могут исчезнуть, им на смену придёт индивидуальное жильё. Об этом в интервью программе "Познер" на Первом канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Думаю, больший объём коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры (либо в аренду, либо в собственность) будет решён к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем", — ответил Хуснуллин на вопрос, когда в стране перестанут существовать коммунальные квартиры и каждый человек будет жить отдельно в собственном или съёмном жилье.
Ранее Хуснуллин сообщал, что к 2030 году в России планируется построить более миллиарда квадратных метров жилья, причём каждый пятый метр должен стать новым.
Ранее Лайф рассказал, как купить квартиру и не платить по чужим долгам. Они могут привести к последующему длительному разбирательству и даже отключению от коммунальных услуг.
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