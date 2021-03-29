В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга по делу о крупной взятке

В Москве задержали и арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Им предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Бандуров является ведущим специалистом-экспертом отдела, а Гериев — консультантом. Обвиняемых арестовали на два месяца — до 26 мая. Детали уголовного дела не уточняются.

Источник агентства в пресс-службе министерства сообщил, что противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии ведомства. Там подчеркнули, что Минпромторг считает "неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жёстко реагировать на любые попытки нарушения закона".

Официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает.

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