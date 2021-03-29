В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга по делу о крупной взятке
Детали уголовного дела не уточняются.
Фото © Shutterstock
В Москве задержали и арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Им предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Бандуров является ведущим специалистом-экспертом отдела, а Гериев — консультантом. Обвиняемых арестовали на два месяца — до 26 мая. Детали уголовного дела не уточняются.
Источник агентства в пресс-службе министерства сообщил, что противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии ведомства. Там подчеркнули, что Минпромторг считает "неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жёстко реагировать на любые попытки нарушения закона".
Официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает.
Ранее Лайф рассказывал, что 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
Лента новостей
"Вера, держись!": Россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа — видео
сегодня в 14:30
"К полёту готов!" Космонавт Олег Артемьев привился от ковида и призвал россиян последовать его примеру
сегодня в 14:24
США придумали новую статью уголовного кодекса ради скандала с "русским заговором"
сегодня в 14:14
Выбор редакции
Не платила и хотела заселиться без договора: Лайф узнал подробности "попытки изнасилования" модели в квартире на Арбате
В Москве арестовали мужчину, склонявшего детей к смертельно опасным прогулкам по крышам
"Вера, держись!": Россиянка едва не выпала из окна, повиснув на карнизе на высоте четвёртого этажа — видео
Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко
Депутат Госдумы считает, что УГ помешало кандидату от "Справедливой России" победить на выборах в Якутске
Комментариев: 0