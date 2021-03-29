Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Суэцком канале возобновилась навигация

На разгрузку стратегической водной артерии уйдёт до четырёх дней.

29 марта 2021, 14:54
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Суэцком канале возобновили навигацию после того, как контейнеровоз Ever Given вновь заблокировал движение из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", — сообщил он.

Отмечается, что на разгрузку водной артерии понадобится до четырёх дней.

Сильный ветер вновь развернул судно Ever Given почти поперёк Суэцкого канала

Сильный ветер вновь развернул судно Ever Given почти поперёк Суэцкого канала

Напомним, контейнеровоз cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1