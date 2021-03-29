В Суэцком канале возобновилась навигация

В Суэцком канале возобновили навигацию после того, как контейнеровоз Ever Given вновь заблокировал движение из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", — сообщил он.

Отмечается, что на разгрузку водной артерии понадобится до четырёх дней.

Напомним, контейнеровоз cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

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