Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко

На 75-м году жизни умерла генеральный директор и главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что заслуженный работник культуры РФ, почётный работник общего образования России скончалась после продолжительной болезни.

"Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", — говорится в сообщении.

Андросенко руководила журналом с 1985 года. Как отмечают коллеги, ей удалось сделать "Мурзилку" современным, интересным и полезным изданием, сохранив при этом традиции прошлых лет.

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