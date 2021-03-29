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Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко

Заслуженный работник культуры РФ скончалась после тяжёлой болезни.

29 марта 2021, 14:50
<p>Татьяна Андросенко. Фото © <a href="https://www.murzilka.org/news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мурзилка"</a></p>

Татьяна Андросенко. Фото © "Мурзилка"

На 75-м году жизни умерла генеральный директор и главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что заслуженный работник культуры РФ, почётный работник общего образования России скончалась после продолжительной болезни.

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"Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", — говорится в сообщении.

Андросенко руководила журналом с 1985 года. Как отмечают коллеги, ей удалось сделать "Мурзилку" современным, интересным и полезным изданием, сохранив при этом традиции прошлых лет.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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