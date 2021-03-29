Автоледи, насмерть протаранившую девочку-подростка на зебре, отправили под домашний арест
Женщина влетела в школьницу и её подругу на полном ходу.
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Суд в Ленинградской области отправил под домашний арест женщину, задержанную после ДТП в городе Тосно. Автоледи на своей "ауди" сбила двух девочек-подростков, переходивших дорогу по зебре. Одна из школьниц погибла, вторая загремела в больницу.
"Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы СУ СК РФ по региону.
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27 марта в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что в Тосно женщина на машине марки "Ауди" сбила двух девочек-подростков. После аварии правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Водителя авто задержали.
По версии следователей, подозреваемая, двигаясь на личном автомобиле, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух несовершеннолетних и сбила их. В результате аварии 15-летняя девушка получила серьёзные травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи. Другую же девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Ранее мать девочки, в которую на полном ходу влетела "ауди" в Тосно, рассказала о самочувствии дочери.
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