ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в Госдуму и готова отражать провокации

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, которую сегодня переизбрали на новый пятилетний цикл, заявила, что на выборах в Госдуму ожидается иностранное вмешательство. Центризбирком готовится к его отражению.

"Ожидаем попытки вмешательства в выборы в России, ЦИК готовится отражать провокации на выборах", — сказала Памфилова.

Она также пояснила, что РФ пока не готова к масштабному применению электронного голосования, однако жителям Москвы точно будет доступна эта возможность.

Сама же избирательная кампания в России стартует в конце июня, пояснила она.

Ранее в ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму.

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