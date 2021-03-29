ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в Госдуму и готова отражать провокации
Сама избирательная кампания в России стартует в конце июня.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, которую сегодня переизбрали на новый пятилетний цикл, заявила, что на выборах в Госдуму ожидается иностранное вмешательство. Центризбирком готовится к его отражению.
"Ожидаем попытки вмешательства в выборы в России, ЦИК готовится отражать провокации на выборах", — сказала Памфилова.
Она также пояснила, что РФ пока не готова к масштабному применению электронного голосования, однако жителям Москвы точно будет доступна эта возможность.
Сама же избирательная кампания в России стартует в конце июня, пояснила она.
Ранее в ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму.
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