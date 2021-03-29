Канада ввела новые антироссийские санкции по Крыму

Канада ввела новые ограничительные меры в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также четырёх предприятий. Санкции применяются из-за ситуации вокруг Крыма. Об этом сказано в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Как указано в заявлении МИД североамериканской страны, Оттава поддерживает суверенитет Украины и её народа, "который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России".

"Канада продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключённых", — сказано в релизе.

В ведомстве отметили, что новые антироссийские ограничительные меры согласуются с действиями, предпринимаемыми Евросоюзом и Соединённым Королевством, и дополняют ранее введённые санкции.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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