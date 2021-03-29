Псаки: Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном
Подход главы США к отношениям с Пхеньяном "будет иным".
Фото © AP / ТАСС
Президент Соединённых Штатов Джо Байден не намерен проводить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
"Думаю, его (Байдена. — Прим. Лайфа) подход будет совсем иным, это не его намерение", — указала представитель Белого дома, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, готов ли Байден сесть за стол переговоров со своим северокорейским коллегой.
В середине марта сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна. Ким Ё Чжон выступила с резким заявлением по поводу военных учений Сеула со Штатами.
Напомним, в начале января, ещё до вступления Байдена в должность главы Штатов, северокорейский лидер назвал Вашингтон главным врагом Пхеньяна. Он уточнил, что политика американской стороны остаётся прежней вне зависимости от того, кто занимает президентское кресло в Белом доме.
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