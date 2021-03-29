Лжеполицейским, который развёл курсанта МВД на коньяк и пиво, оказался 17-летний подросток с расстройством личности
Ранее парня уже задерживали за подобные выходки.
Фото © LIFE
История с московским лжеполицейским обрастает новыми интересными подробностями. Этим самым "сотрудником ГИБДД", который вымогал у 22-летнего курсанта МВД пять бутылок пива и бутылку коньяка, оказался 17-летний подросток. Выяснилось, что парень не первый раз хулиганит таким образом.
В Москве лжегаишник развёл курсанта МВД на пять бутылок пива и коньяк. Видео © LIFE
Как сообщил источник Лайфа, задержанный молодой человек пояснил, что форму ему якобы дал какой-то майор из ГИБДД. После этого подросток решил "порулить" ситуацией на дорогах и влез в чужие погоны. Тогда-то он и встретил курсанта МВД на парковке. Более того, по словам парня, тот сам ему предложил "взятку" в виде пива и коньяка.
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По нашим данным, хулигана ранее уже задерживали за подобные выходки. Он также снимал в полицейской форме ролики в TikTok. А его мать рассказала правоохранителям, что сын страдает расстройством личности.
Напомним, инцидент произошёл 25 марта. В тот вечер курсант МВД Алексей находился в своём автомобиле на парковке возле торгового центра. К нему подошёл "сотрудник ГИБДД". Он не представился, но заявил, что парень нарушил ПДД — якобы ехал с непристёгнутым ремнём и затонировал заднее стекло своего авто. Спустя пару дней лжеполицейский получил взятку алкоголем, а сегодня его задержали.
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Ранее Лайф рассказывал, как мошенники под видом следователей развели на четыре миллиона рублей любительницу БАДов из Сургута. Сначала 50-летней женщине продали "пустышки", а затем убедили перечислить им дополнительные деньги, пообещав взамен компенсацию.
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