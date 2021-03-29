Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве лжеполицейский развёл курсанта МВД на пять бутылок пива и коньяк — видео

Однако любителя горячительных напитков быстро удалось вычислить.

29 марта 2021, 15:35

В Москве лжегаишник развёл курсанта МВД на пять бутылок пива и коньяк. Видео © LIFE

Московские полицейские задержали афериста, который под видом сотрудника ГИБДД вымогал у 22-летнего курсанта МВД пять бутылок пива и бутылку коньяка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, инцидент произошёл 25 марта. В тот вечер курсант Алексей находился в своём автомобиле на парковке возле торгового центра. К нему подошёл мужчина в форме сотрудника ГИБДД. Он не представился, но заявил, что парень нарушил ПДД — якобы ехал с непристёгнутым ремнём и затонировал заднее стекло своего ВАЗ-2114.

В Москве проститутка развела бизнесмена на деньги, не оказав интим-услуг

В Москве проститутка развела бизнесмена на деньги, не оказав интим-услуг

Как уточняется, "полицейский" пообещал, что не будет оформлять протокол, если водитель купит ему пять бутылок пива и одну — коньяка. Курсант согласился, взял номер "сотрудника" и договорился встретиться с ним позже.

Через пару дней состоялась передача так называемой взятки. Парень отдал алкоголь "сотруднику ГИБДД" и попросил его ещё раз показать служебное удостоверение. Однако тот быстро сел в автомобиль и уехал. Отмечается, что больше мужчина на связь не выходил. Алексей же обратился в полицию.

"Сотрудник ГИБДД" спалился: он засветился на камерах, когда приезжал в шиномонтаж. Реальных полицейских смутила кепка "инспектора", поскольку личный состав ещё не переводили на весеннюю форму. Сегодня лжегаишника задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пранкер переоделся в зомби-полицейского и шокировал водителей, но попался, тормознув настоящий патруль — видео

Пранкер переоделся в зомби-полицейского и шокировал водителей, но попался, тормознув настоящий патруль — видео

А ранее Лайф рассказывал, как мошенники под видом следователей развели на четыре миллиона рублей любительницу БАДов из Сургута. Сначала 50-летней женщине продали "пустышки", а затем убедили перечислить им дополнительные деньги, пообещав взамен компенсацию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Николай Озеров
Николай Озеров

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1