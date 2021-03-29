В Москве лжеполицейский развёл курсанта МВД на пять бутылок пива и коньяк — видео
Однако любителя горячительных напитков быстро удалось вычислить.
В Москве лжегаишник развёл курсанта МВД на пять бутылок пива и коньяк. Видео © LIFE
Московские полицейские задержали афериста, который под видом сотрудника ГИБДД вымогал у 22-летнего курсанта МВД пять бутылок пива и бутылку коньяка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам нашего собеседника, инцидент произошёл 25 марта. В тот вечер курсант Алексей находился в своём автомобиле на парковке возле торгового центра. К нему подошёл мужчина в форме сотрудника ГИБДД. Он не представился, но заявил, что парень нарушил ПДД — якобы ехал с непристёгнутым ремнём и затонировал заднее стекло своего ВАЗ-2114.
Как уточняется, "полицейский" пообещал, что не будет оформлять протокол, если водитель купит ему пять бутылок пива и одну — коньяка. Курсант согласился, взял номер "сотрудника" и договорился встретиться с ним позже.
Через пару дней состоялась передача так называемой взятки. Парень отдал алкоголь "сотруднику ГИБДД" и попросил его ещё раз показать служебное удостоверение. Однако тот быстро сел в автомобиль и уехал. Отмечается, что больше мужчина на связь не выходил. Алексей же обратился в полицию.
"Сотрудник ГИБДД" спалился: он засветился на камерах, когда приезжал в шиномонтаж. Реальных полицейских смутила кепка "инспектора", поскольку личный состав ещё не переводили на весеннюю форму. Сегодня лжегаишника задержали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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А ранее Лайф рассказывал, как мошенники под видом следователей развели на четыре миллиона рублей любительницу БАДов из Сургута. Сначала 50-летней женщине продали "пустышки", а затем убедили перечислить им дополнительные деньги, пообещав взамен компенсацию.
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