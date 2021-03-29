Сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции
Там с ним провели профилактическую беседу о семейных ценностях.
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Житель Бердска (Новосибирская область) повздорил с супругой на почве ревности, пригрозил убийством и загремел в отдел полиции. Там с ним провели профилактическую беседу и отпустили. После этого 39-летний мужчина вернулся домой и расправился с 29-летней женой. Теперь действиям правоохранителей дадут правовую оценку, провести проверку распорядился начальник регионального ГУ МВД РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Также подозреваемый порезал своего отца — сейчас пострадавший находится в больнице. Ревнивец при задержании был пьян.
"В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — указали в МВД.
Также сообщается, что в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас решается вопрос о его аресте.
А ранее сообщалось, что пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате.
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