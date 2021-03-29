Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой полёт в нейтральных водах Баренцева и Норвежского морей

Истребительную поддержку им оказывали экипажи МиГ-31.

29 марта 2021, 15:20

Фото © ТАСС / Kremlin Pool / Planet Pix via ZUMA Wire

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — заявили в ведомстве.

Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике

Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике

Отмечается, что их сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Сам полёт продолжался на протяжении более восьми часов.

В МО РФ подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Лайф сообщал, что "Ростех" передал первого "Белого лебедя" Ту-160М с новыми двигателями на базу в Жуковский.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике

27 марта, 08:31

"Немножечко неприятно": Владелец пролетевшего над головами рыбаков самолёта пообещал разобраться с пилотом

сегодня в 10:23

"Больше не уверены в своём превосходстве": В США оценили российские системы электромагнитной борьбы

сегодня в 11:28

В AliExpress можно будет открывать споры на русском языке

сегодня в 16:09

Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже личных фото с возлюбленной

сегодня в 16:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1