Ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой полёт в нейтральных водах Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что их сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Сам полёт продолжался на протяжении более восьми часов.

В МО РФ подчеркнули, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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