Российским школьникам разрешили отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания

Грядущим летом российские школьники смогут поехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта РФ, где они проживают. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Отдых детей за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должен быть организован с учётом эпидемиологической ситуации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей", — указывается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно постановлению, разрешённое количество детей в отрядах увеличено с 50 до 75 процентов. При этом запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях или с участием родителей по-прежнему остаётся в силе. Подчёркивается, что мероприятия должны проводиться преимущественно на воздухе (учитывая погодные условия).

Кроме прочего, в документе отмечается, что в лагерях перед открытием каждой смены необходимо проводить генеральную уборку, а персонал должен будет проходить тест на коронавирусную инфекцию. К тому же заезд и отъезд всех отдыхающих и сотрудников в лагеря должен быть одновременным, но с перерывом не менее двух дней между сменами.

А ранее были названы самые популярные города России для отдыха этим летом. Эксперты посчитали, что средняя стоимость перелёта в этом году составит 10,6 тысячи рублей.

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