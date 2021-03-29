Путин наградил хоккеиста Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому хоккеист Павел Буре награждается орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что ордена Буре удостоен за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Павел Буре — выдающийся советский и российский хоккеист. Воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР. Провёл 12 сезонов в НХЛ в составе команд "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пэнтерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". За свою скорость получил прозвище Русская Ракета. Подробнее о биографии спортсмена читайте на сайте uznayvse.ru.

А ранее Лайф писал, что в России появилась медаль для жён подводников Северного флота. Отмечается, что памятной награды могут быть удостоены супруги моряков при условии нахождения в браке не менее десяти лет.

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